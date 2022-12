CAMPOLONGO MAGGIORE - Attacco con l'acetilene alla cassaforte del supermercato. Magro il bottino, ma tanti danni alle strutture del negozio e alla merce stipata negli scaffali. La potente onda d'urto prodotta dallo scoppio ha provocato una sorte di folata che, dopo avere rasentato per una quarantina di metri la parete est del negozio, quella posta di fronte alla cassaforte, è ritornata indietro lambendo la parete opposta. Tutta la frutta, la verdura, i latticini e altri prodotti gastronomici esposti in quantità nella serata di giovedì e pronti per la vendita di ieri sono andati distrutti. Minori invece i danni ad altri prodotti alimentari collocati negli scaffali posti al centro del supermercato. E' successo alle ore 3.20 di ieri mattina. I banditi hanno preso di mira la cassaforte del supermercato Coop di Piazzetta Caduti sul Lavoro di Campolongo Maggiore, ubicato in pieno centro urbano. Il negozio è al pianterreno di una palazzina di tre piani abitata da una dozzina di famiglie. In tanti hanno sentito lo scoppio, ma la maggioranza ha subito pensato ad un attacco al bancomat della vicina Cassa di Risparmio e non si sono neppure affacciati alla finestra per una verifica. Invece lo scoppio è avvenuto proprio sotto di loro. L'unico residente a comprendere cosa fosse in realtà successo è stato quello che abita sopra l'entrata del supermercato, e in particolare del punto dove è collocata la cassaforte fatta saltare in aria.

IL TESTIMONE

Quando l'uomo ha aperto una persiana e si è affacciato alla finestra, ha visto una persona mascherata di guardia di fronte al supermercato, che ha subito urlato ai suoi complici, in perfetto dialetto veneto, 'ndemo via, ndemo via. A quel punto ha visto altre due persone uscire dal supermercato e salire a bordo di un'auto che si è allontanata sgommando verso via Roma. Il direttore del supermercato non ha voluto quantificare l'ammontare della somma rubata, ma è molto probabile che si tratti di una cifra alquanto esigua, non più di due o tre mila euro. Il denaro incassato dal supermercato viene infatti depositato più volte in banca nel corso della giornata. Molto probabilmente i soldi contenuti nella cassaforte facevano parte della somma incamerato nell'ultima parte della giornata di giovedì e quello che di norma viene lasciato quale fondo cassa per l'indomani. Il supermercato è rimasto chiuso per tutta la giornata di ieri. I ladri hanno dimostrato una certa professionalità. Aprire una cassaforte con il gas acetilene non è una operazione semplice. Bisogna infatti dosare bene la quantità di gas da immettere al suo interno mediante l'uso di un tubicino infilato nella fessura dello sportello. Lo scoppio è comandato a distanza mediante un impulso elettrico. L'esplosione ha letteralmente scardinato lo sportello, che dopo un volo di sei/sette metri è finito contro una parete del negozio.