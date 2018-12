Risale da Pescara nella notte di Natale e assalta la casa della ex: denunciato

Mirano - Arrestato nella notte della vigilia di Natale per violenza e resistenza, danneggiamento e guida in stato di ebbrezza, M. V., 45enne italiano, pregiudicato, residente in provincia di Pescara. L’uomo dopo aver raggiunto l’abitazione della ex compagna a Spinea, in piena notte ed alla guida della sua auto, in evidente stato di alterazione psicofisica da alcol, aveva tentato di danneggiare la porta di ingresso ed una finestra laterale della casa. La donna spaventata, pensando si trattasse di un ladro intento ad introdursi nella sua abitazione, non avendo riconosciuto nell’immediatezza l’uomo, aveva subito chiamato i carabinieri tramite il 112 chiedendo l’intervento di una pattuglia che giungeva poco dopo sul posto. Nella circostanza i carabinieri rintracciavano nel vialetto condominiale il 45enne. L’uomo si agitava e dimenava, iniziando dapprima ad inveire nei confronti dei militari per poi aggredirli con spintoni e minacce, tanto da rendere necessario l’intervento di una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Mestre in supporto ai colleghi. Sottoposto a processo per direttissima nella mattinata della vigilia di Natale ha la misura del divieto di dimora nella regione Veneto. L’auto è stata sottoposta a sequestro e sarà confiscata come previsto dalla normativa stradale.



Durante le festività proseguiranno ininterrottamente i servizi di controllo del territorio specialmente in orario serale/notturno, con la proiezione di decine di pattuglie dedicate nelle zone a maggior densità abitativa.

