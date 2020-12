SAN DONA’ – Volti travisati con delle mascherine chirurgiche di colore nero. Ma anche i cappucci dei giubbotti calati in testa, e ancora, guanti a coprire le mani per non lasciare impronte. Così, attorno alle 17 di sabato scorso tre rapinatori hanno messo in atto un assalto nell’abitazione del noto parrucchiere Corrado Marian, in via Divisione Tridentina, nel quartiere San Luca. Armati di pistole, i malviventi hanno fatto irruzione nella casa, prima suonando ripetutamente il campanello e poi riuscendo ad entrare nell’abitazione. Con un flessibile sono riusciti poi a tagliare la cassaforte, impadronendosi di alcune centinaia di euro e di alcuni oggetti preziosi come un anello e un orologio. Massimo il riserbo dei carabinieri della Compagnia di San Donà che da subito hanno avviato le indagini del caso. Secondo una prima ricostruzione, nella casa, al momento dell’irruzione, si trovava solo la moglie di Marian: la donna sentendo il campanello suonare insistentemente si era allarmata e per questo ha telefonato alla figlia.

RUMORI ALL’ESTERNO

Ma per la donna non c’è stato nemmeno il tempo di spiegare la situazione che ha sentito ulteriori rumori provenire dall’esterno. Fatte le scale per verificare la situazione si è trovata di fronte i tre malviventi che, puntandole la pistola in faccia, le avrebbero detto di non urlare. Una frase che ha fatto capire alla figlia, ancora al telefono, la gravità della situazione. Pur nel trambusto generale, la linea non era caduta e la figlia non capendo cosa fosse successo ha allertato il padre, che in quei frangenti si trovava al lavoro nel suo salone. Corso immediatamente a casa, l’uomo è stato raggiunto anche dalla stessa figlia e dal genero. Tutti e tre sono così entrati in casa. Ma fatti pochi passi, nel corridoio si sono trovati di fronte uno dei rapinatori che, impugnando una pistola, avrebbe minacciato anche loro. A quel punto i malviventi avrebbero fatto entrare l’intera famiglia nella stanza dove si trova la cassaforte e mentre due li tenevano sotto tiro il terzo era già al lavoro con un flessibile per tagliare il forziere. Un tentativo andato a segno, fino a quando i tre, una volta entrati in possesso di alcune centinaia di euro e di alcuni preziosi, sono usciti dalla casa, allontanandosi a piedi.

TUTTI MOLTO PROVATI

Immediato l’allarme e la richiesta di intervento ai Carabinieri, giusti sul posto in pochissimi minuti. Gli uomini dell’arma hanno subito avviato gli accertamenti del caso, ascoltando i famigliari, tutti molto provati e spaventati anche se nessuno fortunatamente ha riportato delle ferite. Secondo la ricostruzione fornita dalla famiglia i tre malviventi potrebbero avere un’età di circa 25 anni, due inoltre avrebbero fatto trasparire un accento locale, mentre il terzo una voce straniera. Ogni elemento è attualmente al vaglio dei carabinieri, che dovranno anche accertare se le armi impugnate erano vere.

