Terribile botto nella notte, assalto al bancomat della Banca della Marca: ladri in fuga con il bottino

VENEZIA - Uno sportello bancomat è stato fatto esplodere da ignoti intorno alle ore 2.30 di oggi a Quarto D'Altino (Venezia), nella sede locale della Banca della Marca. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Donà di Piave sono stati allertati da alcuni residenti, svegliati dal rumore dell'esplosione, e dalla segnalazione della società di vigilanza privata incaricata dall'istituto. Secondo quanto riferito dagli investigatori, dopo aver fatto saltare lo sportello automatico i ladri si sono allontanati con il bottino, ancora da quantificare, a bordo di una berlina di colore scuro. Dopo i rilievi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia, i militari dell'Arma stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della banca e dell'intera zona, per accertare il numero dei malviventi, la vettura utilizzata e la tecnica per far saltare il bancomat.