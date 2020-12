VENEZIA - L’epidemia non ha fermato il desiderio di una passeggiata in piazza Ferretto, per un aperitivo al bar ma soprattutto per l’ultima corsa all’acquisto dei regali di Natale. Centro pieno ieri e lunghe code di fronte a Caberlotto, a qualche negozio di abbigliamento intimo, e davanti al Centro Le Barche. Non è andata così male per i commercianti mestrini nell’antivigilia prima di entrare in zona rossa. C’è chi non potendo allestire le casette espositive con prodotti artigianali in occasione del tradizionale mercatino natalizio in piazza, ha pensato di prendere in affitto un negozio temporaneo (“temporary shop“).

È il caso di “Levitas” in Calle Corte Legrenzi, che vende calzature artigianali e rimarrà aperto fino al dieci gennaio. Per i regali qualche uomo ha scelto il negozio di abbigliamento Dan John Mestre in piazza Ferretto, ma anche da Cappelletto i clienti non sono mancati. «La gente – dice Marco Cappelletto, titolare del negozio – è venuta. È un anno in cui c’è stata una piccola riduzione rispetto alla solita affluenza di Natale». Lunga coda in piazza Ferretto davanti a Caberlotto, non solo di mestrini. Media affluenza da Intimissimi, che di solito durante il periodo natalizio pullula di clienti. «Siamo in linea con l’anno scorso», conferma una commessa. «È andata bene – commenta Giorgia Piva, direttrice del Duca D’Aosta – abbiamo avuto parecchia affluenza. L’unico problema è che la gente si sentiva confusa sugli orari di apertura, e prima di entrare in negozio chiamava al telefono, chiedendo se c’era il capo che cercava».



Alcune donne, madri in passeggio con la borsetta hanno raccontato di avere preferito fare il regalo (soprattutto se tecnologico e acquistato al centro commerciale) solo per i loro figli quest’anno, come il pc per la didattica a distanza. Lunga coda anche davanti a Tezenis, di persone di tutte le età, scelto soprattutto per regali a prezzi convenienti. Doppia fila davanti al Centro Le Barche, di chi doveva andare al supermercato, e chi era in attesa di entrare nei negozi. Da “Spaccio 5” in via Mestrina, invece, c’è stata un’affluenza normale. «Ma con la chiusura di domani - dice il titolare Marino Favaretto - a causa dell’entrata in zona rossa, perdiamo un incasso molto grande. Come per tutti i giorni rossi di chiusura fino al 6 gennaio, perché il periodo di Natale è sempre stato di shopping».



«CHIUSURA PESANTE»

Sul fatto che la chiusura di oggi si poteva risparmiare sono d’accordo anche molti baristi, tra cui il titolare del Bar Serena in via Poerio, dove ieri pomeriggio i tavolini erano tutti occupati da giovani per l’aperitivo. «Sono preoccupato - spiega - perché la Vigilia è un giorno in cui i bar lavorano». Si sta organizzando per l’asporto anche l’enoteca ristorante Voy in Calle Corte Legrenzi. «Chiudiamo fino al 7 e da oggi iniziamo con l’asporto».

CENTRO STORICO

A Venezia a salvare i negozianti per le feste ci pensano i bambini. «Come glielo spieghi ai più piccoli che sotto l’albero quest’anno non troveranno nulla? – si domanda Lorenzo, titolare con la moglie Roberta del negozio di giocattoli Bimbumbam a Rialto – almeno per i nipotini o figli piccoli, soprattutto oggi (ieri, ndr), l’attenzione degli adulti non è mancata». Se nel centro storico veneziano la pagella degli esercenti per l’ultima giornata di vendite concessa dal decreto non regge il confronto con lo standard dell’anno precedente, la nota positiva dal paese dei balocchi è una piacevole voce fuori dal coro. «Saremmo stati in dodici a gestire la clientela – racconta una dipendente della pasticceria Rosa Salva in calle Fiubera – oggi siamo in tre dietro al banco . Le piccole imprese non sopravvivranno all’inverno se continuiamo così». « Non ci sono paragoni con i ritmi normali di lavoro – si aggiunge una collega arricciando il nastro dorato intorno a un panettone - ma almeno siamo aperti e volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, tra focacce e dolci natalizi qualcosa abbiamo venduto». Da domani invece, decadendo l’ordinanza regionale sotto alla normativa nazionale, sarà concesso esclusivamente l’asporto per alcune categorie. «Speriamo quantomeno di esaurire la merce del magazzino – spiega Michela del Ponte delle Paste – anche se la produzione è stata riadattata al momento, proprio per accumulare meno invenduto possibile. Solo oggi il bilancio è positivo ma con l’obbligo di seduta – nota – abbiamo mandato via clienti, anche se qualcuno in più del solito ci sarebbe stato». C’è poi chi, pur potendo come codice Ateco, arriva a valutare sconveniente l’apertura del 24. «Mancano all’appello tutti gli affezionati che annualmente compravano una bomboniera da portare a cena – Donatella Mola non ha mezzi termini – abbiamo eliminato il costo delle confezioni, delle consegne, proposto idee più abbordabili ma nulla. Sono quasi le cinque del pomeriggio, il negozio è vuoto». La stessa franchezza con cui gli adulti razionalizzano la situazione non può però tuttavia, e per fortuna, bastare a un bambino. Al Bimbumbam il telefono squilla. «Sì, il Monopoli c’è ancora», risponde Roberta. «I più piccoli sono stati messi al primo posto da genitori e parenti – sottolinea Lorenzo - almeno per loro ci sarà un po’ d’allegria sotto gli aghi di pino».

Filomena Spolaor

Costanza Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 12:39