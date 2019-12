Assalti agli sportelli bancomat in Austria: arrestato un 49enne

PORTOGRUARO - Era ricercato per assalti agli sportelli bancomat in Austria: un uomo di 49 anni, originario del veneziano e residente nel portogruarese, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di pubblica sicufrezza di Portogruaro in esecuzione di un mandato europeo spiccato dalle autorità austriache per reati di furto aggravato, riciclaggio e associazione per delinquere. I colpi erano stati messi a segno da un banda nella zona di Innsbruck nell'agosto 2019.



L'uomo è in carcere a Pordenone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA