La mia Asolo "conquista" Porto S. Margherita, ottima riuscita degli incontri con l'autore

CAORLE - (v.c.) La Marca, ma soprattutto la Cultura, sul Litorale veneziano e i vacanzieri rispondono con entusiasmo. Al centro degli incontri dedicati alla lettura contemporanea, giovedì sera, a Porto Santa Margherita di Caorle, si è svolto il penultimo appuntamento letterario della “rassegna culturale 2020” promossa dalla Libreria “I Gabbiani” di Alessandro Castriotta con il patrocinio del Comune di Caorle e dell’associazione Proprietari (curatrice Gemma Canzonieri). Ieri, venerdì, l’ultima presentazione del libro “Farfalla” di Mattia Zadra.



Ottima presenza di pubblico all'incontro per La mia Asolo e le guide di Treviso di Prando Prandi, scrittore, dirigente d’azienda e giornalista da più di 40 anni e autore di libri dedicati allo sport come Quarto tempo – Lo scudetto rosa . A dialogare con Prandi e a proporre approfondimenti sul tema che univa Asolo a Treviso è intervenuto il giornalista del Gazzettino Gigi Bignotti. I due hanno offerto agli spettatori una visuale inconsueta, più vera della Marca Trevigiana. Hanno fatto una grande cavalcata di personaggi dello sport, di alto profilo culturale e dell’informazione. Hanno parlato di arte e della qualità di vita nei borghi, perché, il buon rapporto terra-territorio può alimentare l’armonia con la propria interiorità e migliorare i rapporti con gli altri. Un’analisi di emozioni ma anche indicazioni per nuovi stili di vita che creano maggiore benessere, enogastronomia e convivialità che perfino il New York Times celebra Asolo e la Marca con il giornalista Horowitz che la fa preferire a molte grandi città senza distinzione di latitudine.



A seguire un piccolo spazio di indagine per il scenario economico e politico del Veneto con uno sguardo al post Covit. Il pubblico, molto attento e preparato non ha lesinato applausi e interventi. Che dire di questa serata?? Certamente di alto profilo della cultura e dell'informazione. Complimenti Organizzatori di Porto Santa Margherita.