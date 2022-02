VENEZIA - Ultimi piani vietati agli anziani e ai disabili veneziani, urgono delle linee guida per affrontare il tema ascensori, per evitare di perdere residenti. Ne è convinto Roberto Beraldo, presidente dell'Ordine degli Architetti, che interviene sul tema della mobilità verticale sollevato da una coppia di Cannaregio impossibilitata a realizzare una struttura esterna. «Quella dell'adattamento della città alle mutate esigenze di vita è una sfida interessante che va affrontata - sostiene Beraldo - ma servono delle linee guida di progettazione che tutelino Venezia dal punto di vista paesaggistico. Se Venezia si è conservata così fino ad oggi lo deve anche alla sua legislazione e al lavoro svolto dalla Soprintendenza. Ma vanno tutelate anche le fasce più anziane dei residenti per evitare lo spopolamento. È cambiata la qualità degli appartamenti, è cambiato il mercato immobiliare, ed è aumentata l'età media dei residenti. Tutti fattori che non possono essere ignorati. E se all'interno degli edifici può essere relativamente facile realizzare determinate opere, il problema si pone quando è necessaria una struttura esterna».



Ma a volte il problema per la realizzazione degli ascensori sono i tempi, non tanto i permessi. Ne è convinto Giulio Loris, architetto veneziano, che ha decine di pratiche simili sulla sua scrivania. «Il problema sono i tempi, non solo l'ostacolo della Soprintendenza - dice Loris - che il più delle volte, a meno che non siamo in presenza di una facciata di particolare pregio, il suo assenso lo dà. Da quando l'assemblea condominiale vota sulla proposta di introdurre un ascensore all'inizio dell'intervento possono passare anche degli anni. Perchè è vero che è sufficiente la maggioranza semplice per approvare i lavori, ma è anche vero che un inquilino che si mette di traverso è facile trovarlo. E se ti si presenta con l'avvocato partono mesi senza neppure iniziare».

Ma ammesso che siano tutti d'accordo.​ Come funziona?

«Bisogna valutare bene gli spazi comuni, se consentono un intervento interno o è necessaria una sovrastruttura esterna. E qui iniziano i guai. Per la verità gran parte degli edifici veneziani sono stati rimaneggiati in epoca recente. Gli androni di molte abitazioni sono stati sventrati in epoca novecentesca, quando ci andavano molto meno per il sottile, per cui in alcuni palazzi è già stato possibile realizzare degli impianti».



Ci sono dei contributi per ottenere incentivi all'abbattimento delle barriere architettoniche, come funziona?

«Ci sono, ma anche qua ci sono delle difficoltà: la normativa nazionale prevede che per usufruire dei bonus l'ascensore parta dal pianterreno - conclude Loris - E a volte questo non è possibile per la configurazione dell'edificio. Lo si potrebbe fare dal primo o dal secondo piano. Ma dovrebbe comunque essere realizzato un montacarichi fino a lì. E questo riduce gli spazi anche delle scale, per cui non è facile. Ma ogni abitazione è un caso a sé».