Incidente all'aeroporto Marco Polo, operaio precipita nella tromba dell'ascensore

TESSERA - Incidente sul lavoro oggi pomeriggio, 19 dicembre, all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Un operaio che stava facendo manutenzione a uno degli ascensori del parcheggio multipiano dell'aeroporto è caduto giù nella tromba dell'ascensore. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, pare che il manutentore per eseguire il suo lavoro fosse salito una scala e da quella sia accidentalmente caduto. Lo hanno recuperato i vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato all'ospedale dagli operatori del 118.



