ARZERELLO (PD) - L’arbitro espelle per doppia ammonizione un giocatore del Pellestrina, tale Vianello, che reagisce dandogli uno schiaffo e l’arbitro manda tutti sotto la doccia. Finisce al quindicesimo del secondo tempo la partita del girone O di Seconda categoria veneta tra Arzerello Sport e Pellestrina con il direttore di gara Salvagno di Chioggia che non se l’è più sentita di proseguire la partita decretandone la fine anticipata. Pochi minuti prima l’arbitro aveva espulso tra le fila dei veneziani un altro giocatore, Ameri, per doppia ammonizione e sempre con lo stesso provvedimento del doppio cartellino giallo Vianello che ha reagito appunto con uno schiaffo. Le squadre sono quindi rientrate nello spogliatoio e quando sul campo non c’erano più giocatori anche il direttore di gara ha raggiunto il suo camerino accompagnato dai dirigenti di casa. Adesso sarà il giudice sportivo a dover decidere in base al rapporto dell’arbitro.