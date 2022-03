VENEZIA - Campo San Polo, lunedì sera 7 marzo alle 19, circa. Fabrizio Plessi, 81 anni, artista di fama mondiale residente a Venezia, sta tornando verso casa quando si accorge di essere seguito da 4 persone, tre ragazzi e una ragazza, tutti sui vent’anni, che in pochi istanti lo rapineranno del portafoglio. I quattro stanno dietro all’artista passo-passo e all’improvviso, in pieno campo, all’altezza della sede della guardia di finanza, la ragazza gli salta sulle spalle come a immobilizzarlo.

Plessi non fa nemmeno in tempo a rendersi conto di quello che sta accadendo che sente una mano infilarsi nella tasca sinistra del suo giubbotto e afferrargli il portafoglio. Dura tutto un attimo: a colpo messo a segno, l’artista vede i quattro giovani scappare in direzione Rialto facendo perdere le proprie tracce. Tornato a casa, ieri pomeriggio Plessi ha denunciato la rapina in questura.

«Dovremmo avere il diritto di vivere in una città sicura - ha commentato dopo aver fatto mettere nero su bianco il racconto della rapina - perché Venezia dovrebbe essere una città di piacere e di sogno. Non è giusto uscire nel pomeriggio e venire rapinati, e io non sono stato aggredito o picchiato». Sul caso lavorano ora gli agenti della polizia di Stato: la prima mossa è stata quella di sequestrare tutte le immagini delle telecamere di sicurezza tra campo San Polo e Rialto in modo da poter individuare i quattro ragazzi che lunedì sera hanno rubato il portafoglio all’artista. Lo stesso Plessi ha detto alla polizia di non aver potuto vedere i ragazzi né ha saputo dire se fossero veneziani o meno dal momento che non gli hanno mai parlato ma solo una di loro gli è saltata addosso alle spalle e dopo è scappata con gli altri.

Plessi, nato a Reggio Emilia nel 1940 e laureato all’Accademia delle Belle arti di Venezia nel 1962, concentra la sua opera artistica sui temi dell’acqua e del fuoco rappresentati su grandi schermi. Oltre ad aver curato il padiglione italiano all’Expo di Hannover, nel 2000, ha curato il Padiglione Venezia alla Biennale del 2011. La sua ultima mostra è stata inaugurata sabato scorso al Magazzino del Sale 3 alle Zattere: si intitola Trilogy ed è aperta fino al 3 aprile. Negli anni scorsi Plessi ha installato in piazza San Marco. L’1 settembre 2020 veniva inaugurata la sua installazione “L’età dell’oro” con schermi che hanno trasformato le quindici finestre da 4.50 metri ciascuna, sulla facciata dell’Ala Napoleonica del Museo Correr, in un gioco di luce e di fascino che ha lasciato incantato il pubblico presente. Poco dopo, a Natale 2020, aveva fatto discutere il suo albero di Natale hi-tech con schermi d’oro piazzato tra le due colonne di San Marco.