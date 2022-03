Maxi sequestro da due milioni e mezzo di euro di articoli per nozze e cerimonie

VENEZIA - La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato circa un milione e mezzo di articoli da regalo e decorativi per cerimonie nuziali, per violazione del “Codice del consumo”. Il valore complessivo è di 2 milioni e mezzo. In particolare, militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Venezia, nell’ambito delle attività per individuare prodotti contraffatti, hanno intensificato il monitoraggio della rete internet, individuando un sito web che commercializzava prodotti per cerimonie, riconducibile a un cinese residente nella provincia di Venezia. Gli ulteriori approfondimenti hanno consentito di localizzare a Marcon il luogo di stoccaggio del materiale: è stata monitorata la continua movimentazione di corrieri che caricavano, senza sosta, i prodotti per consegnarli ai clienti.

APPROFONDIMENTI ROVIGO E PADOVA Con le aziende "apri e chiudi" sottrae un milione e 100mila... ROVIGO E PADOVA Frode fiscale, sequestrato più di un milione di euro e...

E' così scattato il blitz presso il deposito, rivenendo centinaia di imballi pronti per essere trasportati a clienti su tutto il territorio nazionale; all’interno c'erano bomboniere e articoli decorativi per matrimoni e lieti eventi, pronti per essere commercializzati pur essendo privi di inormazioni indispensabili per il consumatore finale, quali la presenza di eventuali sostanze nocive e/o pericolose, le precauzioni d’uso, nonché la composizione del prodotto e l’indicazione del fabbricante. La responsabile dell’azienda, di nazionalità cinese, è stata segnalata alla locale Camera di Commercio per la definizione della sanzione amministrativa superiore ai 25 mila euro. Sono in corso, da parte dei finanzieri, ulteriori approfondimenti sulla posizione fiscale della donna, al fine di verificare la corretta tassazione delle vendite visto che i prodotti venivano posti in commercio ad un prezzo particolarmente competitivo.