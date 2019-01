«Mi faccio rubare i quadri: li appendo in città e subito qualcuno se li prende»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PADOVA - Le sue opere vanno letteralmente a ruba. Anzi è lui che fa di tutto perché vengano rubate. Simone Berno ha un concetto dell'arte molto libero, a disposizione di tutti. Ha rinunciato ad esporre nelle gallerie, molto meglio le pareti dei monumenti delle città. Ha cominciato a Padova, sua città natale, ma ormai le sue opere sono (o meglio sono state per poche ore) esposte in molte città del mondo. Niente percentuale al gallerista, niente problemi di sicurezza: il quadro si aggancia dove capita e chi vuole lo prende e se lo porta a casa. «Ormai i miei lavori resistono pochissimo - racconta Simone nel suo studio a Padova in zona Arcella - appendo i quadri e presto qualcuno se li prende. Mi costa molto meno che una campagna di marketing, mi faccio conoscere con il passaparola».