VENEZIA Un resort immerso nell'«isola più bella del mondo», come Arrigo Cipriani ama definire Torcello, dove suo padre, Giuseppe, nel 1935, aprì la locanda Cipriani, poco dopo aver fondato l'Harry's bar. Per la famiglia Cipriani un luogo del cuore, strettamente legato a quei primi anni di un'avventura imprenditoriale che continua nel mondo. Così qui, nel 2015, Arrigo comprò un altro appezzamento di terra: l'isola di Sant'Antonio di Torcello. «Mi ritiro a coltivare carciofi» disse, sornione.

Ma da subito si mise in moto per realizzare anche un nuovo progetto ricettivo. Oggi quel resort immaginato nel verde ha ottenuto tutti i permessi necessari. E per la fine del prossimo anno dovrebbe essere pronto per aprire, in collaborazione con la Locanda Cipriani, gestita da un altro ramo della famiglia, in una ritrovata unità. All'indomani della firma del contratto con l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, che ha affidato alla Cipriani Eventi srl la gestione del pianoterra di Palazzo Franchetti, è lo stesso Arrigo a svelare anche questo ritorno a Torcello. Prossimo agli 89 anni, era stato lui, l'altro giorno, ad annunciare l'accordo con l'Istituto. Ora entra nei dettagli delle due sfide veneziane.

Che idee avete per Palazzo Franchetti? «Il progetto è quello di lavorare insieme all'Istituto Veneto, mano nella mano. Lo scopo è sempre quello culturale. Staremo vicini alle loro mostre e i nostri eventi terranno sempre in considerazione la natura del luogo».

Nel senso che sarete rispettosi? «Esatto. E siamo felici di questo. Per anni avevo cercato l'uso di un palazzo esclusivo per noi. Ora l'ho trovato».

A che eventi pensate? «Potremo organizzare matrimoni, inaugurazioni di mostre. Ad esempio legate alla Biennale di architettura, anche se per quest'anno non ce la faremo. Il contratto ci lascia l'uso di tutto il piano terra con il giardino. Avremo da gestire la grande sala con accesso diretto al Canal Grande, quella che veniva usata per i convegni. E la vecchia caffetteria. Abbiamo già interpellato un arredatore molto bravo, che ha fatto tutti i nostri ristoranti nel mondo, per dei suggerimenti. Ovviamente faremo tutto compatibilmente con le autorizzazioni necessarie. Inizialmente, fino a quando non avremo la licenza di ristorante, potremo servire solo i visitatori delle mostre o i partecipanti agli eventi, non gli esterni».

La vecchia caffetteria era frequentata anche da esterni... «Non so. Le regole sono queste. Comunque chiederemo la licenza per aprire un ristorante vero e proprio».

Un altro Harry's bar? «Pensiamo più a un Harry's Dolci. Alla Giudecca abbiamo la vista sulla laguna. Qui il giardino. Un locale a un livello di prezzi del Dolci, forse anche un po' meno. Per gente che vuole mangiare tutti i giorni. Locali così ne abbiamo già nel mondo». Che tempi prevedete? «Da ieri stiamo già lavorando 24 ore su 24. Per gli eventi in un paio di mesi dovremmo essere pronti. Per il locale ci vorranno tre, al massimo quattro anni. La burocrazia impera sempre».

A proposito di progetti fermi, a che punto è Torcello? «Da un paio di mesi abbiamo tutte le autorizzazioni, anche della Soprintendenza. Non è stato facile muoversi nel dedalo dei permessi, forse anche per colpa nostra. Ma ora siamo apposto con tutto e possiamo incominciare. Intanto, tra 15 giorni, raccoglieremo i carciofi».

Oggi i carciofi, domani un albergo diffuso? «Non mi piace questa parola. Diciamo che sarà un resort che troverà posto nell'isola più bella del mondo. Pochi capiscono l'equilibrio perfetto tra architettura e natura di Torcello. Quando aveva 200 abitanti (oggi sono 6), erano tutti pittori».

Cosa farete esattamente? «Sarà ristrutturato un edificio più grande e altri tre o quattro piccolissimi, per un totale di 50, 60 posti. Nel progetto vogliamo coinvolgere la locanda Cipriani, fa parte della famiglia, è diretta da mio nipote, che sarà felice di partecipare».

Anche qui ci vorranno anni? «Meno. Per la fine dell'anno prossimo potremmo già essere pronti».

