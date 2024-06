VENEZIA - Si chiude anche l'ultimo procedimento penale nei confronti di Arrigo Cipriani in qualità di presidente della Cipriani Srl, società che tra le altre cose gestisce l'Harry's bar, l'Harry's Dolci e presto anche la rinnovata locanda Cipriani a Torcello. È di pochi mesi fa, infatti, la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste nel primo procedimento aperto, seguito dagli altri due dove è stato assistito dall'avvocato Daniele Vianello e dai quali era già uscito.

PROCEDIMENTO CHIUSO

Con questo, ora Cipriani esce definitivamente dalla vicenda che lo aveva visto contrapposto al Fisco per un contenzioso, il cui dovuto era stato già pagato diversi mesi fa. Una situazione nata in un momento di crisi di liquidità in cui - complice anche la pandemia e la chiusura forzata dei locali, avevano costretto il patron a scegliere tra pagare il Fisco o i suoi dipendenti e lui questi ultimi. Il bilancio della Srl è stato appena approvato con due milioni di utile interamente accantonati a riserve, per cui adesso quel problema di carenza di liquidità può considerarsi pienamente superato.

LA VICENDA

La vicenda che per qualche mese aveva rovinato il sonno del più noto ristoratore veneziano, risale al 2020, quando l'Agenzia delle Entrate si accorse che la società Cipriani Srl, di cui Arrigo è il legale rappresentante, non aveva provveduto al pagamento delle ritenute d'acconto relative al 2017 per 407mila euro. Cipriani si giustificò sostenendo che quanto accaduto era addebitabile ad un pasticcio contabile e il lockdown di certo non aiutava. Così egli ottene la rateizzazione del pagamento della somma. Ma, per un errore, la prima rata non fu versata. L'agenzia delle Entrate trasmise una segnalazione alla Procura che aprì un fascicolo e ottenne il blocco dei conti correnti per l'importo del debito fiscale. L'avvocato Vianello ottenne prima lo spostamento del sequestro su un immobile della società e, successivamente, il debito con il Fisco fu saldatO.

UTILE DI DUE MILIONI

«La situazione è stata risolta - spiega il legale - Cipriani srl è una società solida e produce utili. Cipriani per tre anni si era anche tolto lo stipendio ma pagava tutti i suoi dipendenti. Dal 2020 c'è un nuovo management e il 2023 è stato chiuso con due milioni di utile».

«Gli ultimi tre anni sono stati molto buoni - conclude Cipriani, raggiunto telefonicamente a New York - I clienti non sono mai mancati in questi anni, abbiamo razionalizzato i costi e abbiamo fatto dei buoni utili. Ora tutti gli investimenti procedono con rinnovato vigore: la locanda Cipriani è in fase di restyling e in Uruguay, dove da anni c'è il progetto di realizzare un grande hotel resort, i cantieri sono aperti».