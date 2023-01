Mira. Un chilo di droga tra marjiuana e cocaina, arrestato uno spacciatore

MIRA - I Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego di Venezia, nel corso di un controllo su strada, hanno fermato a Mira (Ve) un’autovettura condotta da un soggetto di origine albanese in direzione di Dolo. Dopo essersi fermato all’alt, il soggetto insospettiva i militari a causa del suo atteggiamento alquanto evasivo e nervoso. I finanzieri hanno, pertanto, deciso di approfondire il controllo sull’auto, trovado oltre 3 etti di cocaina risultata ben occultata dietro al sedile del conducente. In relazione, dunque, al quantitativo della sostanza rinvenuta, alle modalità di occultamento e al fondato motivo che il soggetto potesse detenere, presso il domicilio, ulteriore stupefacente, è scattato il dispositivo di perquisizione presso l’abitazione. Nella casa dell'uomo sono stati rinvenuti ulteriori 6 etti di marijuana, conservata in una busta termosaldata e altri 8 grammi di cocaina pronti per la vendita, nonché 1500 euro in contanti, oltre a bilancini e materiale da utilizzare per il confezionamento delle dosi. La perquisizione è avvenuta con l'ausilio dell'unità cinofila del Gruppo di Tessera. L'albanese è stato, pertanto, tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ristretto ai “domiciliari”, così come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Venezia. La misura è stata confermata dal GIP in sede di convalida dell’arresto.