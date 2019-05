Fugge più volte dalla comunità, arrestato 20enne di Chioggia

I carabinieri di Mestre continuano i servizi straordinari orientati al controllo delle aree centrali della città, “quartiere Piave”, nei parchi cittadini e alla stazione ferroviaria, nonché nelle zone residenziali a ridosso del centro, zone frequentatissime, purtroppo anche da malintenzionati ed in particolare spacciatori.



A Mira è stato arrestato Omar Minou, giovane originario di Chioggia, 20enne, colpito da ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Venezia per numerose violazioni della precedente misura dell’affidamento a comunità. I fatti che avevano originato la misura alternativa al carcere risalgono al 2018 a Chioggia: è stato condannato a 3 anni di reclusione per una rapina in un centro commerciale a seguito della quale è stato deciso che la pena fosse espiata con un periodo di “affidamento ai servizi sociali”, nello specifico presso una Comunità di recupero di Mira.



La locale Tenenza dei Carabinieri però ha dovuto più volte segnalare le multiple violazioni del giovane alle prescrizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA