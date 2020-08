Si masturba in autobus alla vista di ragazzine minorenni: trentenne arrestato dai carabinieri

MESTRE - Serata hot fuori programma sabato sera a Mestre. Alcuni passeggeri dell’autobus “Mestre Centro” in servizio H24 non riuscivano a credere alla scena che si è svolta sul bus. Un uomo salito in zona commerciale “Porte di Mestre”, alla vista di alcune ragazzine minorenni sedute nella zona dietro l’autista, si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi come se niente fosse. La scena è stata ripresa dagli smartphone delle giovani.

Il mezzo era arrivato ormai quasi in centro in zona via Martiri della Libertà, quando il conducente è stato costretto ad interrompere la corsa perché l’uomo spostatosi verso il centro del mezzo, richiedeva insistentemente l’apertura delle porte. Incalzato dagli altri passeggeri ed evidentemente in preda ad un delirio, improvvisamente ha afferrato il martelletto di emergenza ed ha infarnti uno dei finestrini del mezzo, riuscendo a fuggire.

Il tentativo è durato poco, poiché i Carabinieri, già allertati e giunti sul posto in pochi minuti, flo hanno fermato immediatamente: O.N. classe 1982 da Trieste è stato arresto in flagranza per atti osceni in luogo pubblico, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato. © RIPRODUZIONE RISERVATA