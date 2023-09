Ladro scatenato a Canareggio, razziati prima un ristorante e poi un'enoteca: arrestato un 43enne

VENEZIA - Un cittadino senegalese di quarantaquattrenne è stato arrestato nella nottata di ieri, 31 agosto, dai carabinieri di Venezia in quanto ritenuto responsabile di un tentato furto ai danni di una enoteca del sestiere di Cannaregio. Determinante è stata la segnalazione di alcuni cittadini, i quali, notando che l’uomo, a più riprese, con calci e spallate, avrebbe cercato di abbattere la porta d’ingresso dell’esercizio pubblico, hanno subito contattato il numero di emergenza 112-N.U.E. Sul posto sono immediatamente intervenuti i militari del Nucleo Natanti dei Carabinieri di Venezia che hanno colto l’uomo, il quale si sarebbe già impossessato dell’incasso del locale e che alla vista dei carabinieri, in preda ai fumi dell’alcol, si sarebbe dimostrato da subito aggressivo nei loro confronti.

A seguito di più approfonditi controlli, il fermato è stato trovato in possesso di ulteriore denaro e altro materiale riconducibile ad un altro furto perpetrato, nella stessa notte, presumibilmente ai danni di un ristorante poco distante dal luogo dove è stato poi bloccato.

Nelle ore successive entrambi i gestori hanno formalizzato le denunce nella caserma di San Zaccaria e agli stessi è stata restituita la merce ritenuta rubata ed il denaro contante recuperato. Il presunto ladro è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e nella mattinata odierna, dopo la convalida dell’arresto, per lui si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia, dove è stato posto in custodia cautelare in attesa di processo.