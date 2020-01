Arrestati due fratelli latitanti: uno occupava abusivamente una casa Ater

MESTRE - Due fratelli ricercati a Vicenza sono finiti in manette. I carabinieri hanno arrestato il 33enne Mailin Reichast e il fratello Clain (35) entrambi di etnia Rom e domiciliati a Campalto (Ve). Erano stati condannati a 8 mesi di carcere per furto e resistenza a pubblico ufficiale nel 2016 nel Vicentino. I Carabinieri hanno rintracciato il primo nel corso di un servizio di prevenzione e il secondo all’interno di un appartamento Ater di via Sabbadino occupato abusivamente.



Quest'ultimo - vistosi scoperto - ha opposto resistenza venendo anche denunciato per “invasione di edifici” e ancora per resistenza. Al termine delle operazioni, i due fratelli sono stati definitivamente tradotti presso il carcere di Venezia. Ultimo aggiornamento: 10:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA