Arrestata coppia di spacciatori: in auto cocaina, in casa 74 dosi pronte per la vendita

CHIOGGIA - In auto avevano della cocaina. E in casa numerose dosi. I due, una coppia, sono stati arrestati dalla polizia di Stato, commissariato di Chioggia, durante un'operazione antidroga e antispaccio, con controlli su soggetti pregiudicati.



Tra gli altri è stata identificata una coppia, un uomo, D.V., di 50 anni, e una donna, Z.B., di 40, nella cui autovettura sono stati rinvenuti circa 3 grammi di cocaina. I poliziotti allora hanno perquisito anche l’abitazione dei due, e qui sono saltate fuori ben 74 dosi di cocaina confezionate, per un peso complessivo di circa 130 grammi. Oltre alla sostanza stupefacente, gli agenti hanno sequestrato 1.630 euro in contanti, materiale per il confezionamento della droga, nonché un dispositivo elettronico in grado di individuare apparati di intercettazione.



Nei confronti della coppia sono scattati gli arresti per concorso nello spaccio di stupefacenti: in particolare il pubblico ministero ha disposto l'accompagnamento in carcere per l'uomo e gli arresti domiciliari per la donna. Il Tribunale di Venezia ha convalidato gli arresti effettuati dalla polizia e ha disposto, in attesa delle prossime udienze del processo, le misure cautelari degli arresti domiciliari per l'uomo e dell'obbligo di presentazione agli uffici di polizia per la donna.