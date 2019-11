Ai domiciliari per spaccio, autorizzato a una visita medica: arrestato all'Auchan

MESTRE Ancora un arresto dei carabinieri di Mestre nell'ambito dei reati contro il patrimonio e del controllo di soggetti pericolosi: un marocchino 44enne, residente a San Donà di Piave, è finito in manette per evasione.



Notato dai carabinieri mentre trascorreva il tempo tranquillamente nella frequentatissima galleria del Centro commerciale Auchan sottraendosi ai domiciliari che stava scontando a Chirignago per spaccio di stupefacenti. L’uomo, in violazione della autorizzazione che gli permetteva di raggiungere solamente il vicino ospedale “dell’Angelo” per una visita medica, trasgrediva all’ordine facendosi un “giretto” tra le vetrine. Lo straniero veniva però notato dai militari di pattuglia ed incorrendo nel reato di evasione, per il quale si applicava l’arresto in flagranza.



Altro intervento degno di nota ha riguardato un autista Ncc che operava presso lo scalo aeroportuale del “Marco Polo” di Venezia ieri è stato inconfutabilmente individuato come l’autore di un furto avvenuto poco prima ai danni di un operatore di una agenzia di viaggi operante nello stesso scalo, che aveva perso di vista per qualche minuto la propria postazione ritrovandosi senza tablet. Approfittavano del notevole flusso di passeggeri, favorito dalla mansione di autista di auto a noleggio presso lo scalo passeggeri ed in particolare anche nei locali dell’agenzia, è un attimo far sparire il device. L’uomo, classe 1987, non aveva però fatto i conti con la costanza dei militari della Stazione Carabinieri dell’Aeroporto che dopo ave raccolto la denuncia del derubato, avviano una intensa attività d’indagine, sulla scorta anche di altre segnalazioni ricevute in passato che denunciavano la sparizione di beni ed accessori. Dopo aver svolto alcuni accertamenti di polizia giudiziaria, in particolare acquisendo ed analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza interno, è stato possibile dopo alcuni giorni individuare il ladro, che sembrava agire in maniera isolata ed in modo fulmineo Il dispositivo di controllo del territorio, rafforzato anche per aumentare il livello di prevenzione e contrasto ai reati predatori, verrà ulteriormente intensificato nei prossimi giorni in tutto l’entroterra mestrino.

