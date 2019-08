Borseggiatori, la piaga di Venezia Oltre 50 arresti ma leggi assurde «Costretti a scarcerarli subito»

di Nicola Munaro

VENEZIA - Più dine ha messi insieme dalla sola la. Poi ci sono le denunce e gli arresti da parte dei, per una cifra che arriva a sfiorare ladi fascicoli aperti. Tutti con un comun denominatore: il. Che nello stringente linguaggio del codice penale si traduce con il furto. Reato diventato ormaipolo d’attrazione per i borseggiatori, data anche la forte pressione turistica a cui la città d’acqua è sottoposta. In un. Nel passare al setaccio le zone più interessate al fenomeno, spiccano l’aerea della stazione ferroviaria, gli imbarcaderi, i vaporetti - soprattutto la linea 1 e 2 - e i punti nevralgici attorno al Ponte di Rialto e a Piazza San Marco.Ma se i luoghi in cui stare attenti al taccuino sono più o meno sempre gli stessi, la novità del 2019 nella mappa del furto è data dal ritorno a Venezia dei borseggiatori romeni...