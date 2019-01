Arrestato in camera d'hotel latitante internazionale: ricercato per corruzione

VENEZIA - Le "volanti" della questura di Venezia hanno arrestato un latitante monegasco su cui pendeva un mandato di cattura europeo per corruzione. Nei confronti dell' uomo, di 58 anni, residente nel Principato di Monaco, la magistratura francese di Aix En Provence aveva infatti emesso, il 13 dicembre 2017, un provvedimento restrittivo, mai eseguito. Il latitante alloggiava in un hotel a Venezia. L'arresto è stato eseguito in seguito ad una segnalazione giunta al 113 che ha fatto scattare l'allarme e la ricerca dello straniero poiché persona ricercata in campo internazionale. Gli agenti delle Volanti, dopo aver individuato l'hotel in cui pernottava l'uomo, lo hanno raggiunto nella sua camera alle prime ore di oggi e lo hanno arrestato. Informata l'Autorità Giudiziaria il monegasco è stato portato in carcere.

