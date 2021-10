Atterra al Marco Polo, arrestato dalla polizia per rapina

VENEZIA - La Polizia di Frontiera ha arrestato all'Aeroporto «Marco Polo» di Venezia un cittadino bengalese di 30 anni, M.K., dipendente dei cantieri navali di Marghera, che è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale lagunare per una pena definitiva di 2 anni e 3 mesi di reclusione per rapina aggravata, compiuta a Mestre nel dicembre 2014. Gli agenti, durante i controlli di frontiera dei passeggeri in arrivo con un volo da Istanbul, durante la verifica dei documenti hanno scoperto il mandato di cattura a carico dell'uomo, che è stato tratto in arresto e condotto alla casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia.