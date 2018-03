I vigili urbani del Miranese gireranno armati: sì del Consiglio dell'Unione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRANESEarriva il sì del Consiglio dell’Unione dei comuni: il voto che dà il via libera all’armamento degli agenti del Miranese è arrivato l'altra sera con 17 voti favorevoli e 3 contrari, dopo che martedì il regolamento era stato presentato, ma non votato, in seduta di pre-consiglio.La dotazione dell’arma non sarà però immediata: il regolamento adottato ieri prevede infatti un’adeguataper gli agenti che non si potrà concludere prima di qualche mese. Facile prevedere dunque vigili armati sulle strade di Mirano, Spinea, Noale, Santa Maria di Sala, Martellago e Salzano non prima dell’autunno inoltrato.