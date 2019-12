Terrore in farmacia, armato di coltello minaccia e rapina la titolare

di Davide Tamiello

MIRA - Ha puntato il coltello contro la titolare della farmacia, per poi scappare con un bottino di circa duemila euro. Una rapina lampo e in solitaria, quella messa a segno mercoledì sera da un uomo intorno alla cinquantina alla farmacia Libralesso di Mira Porte. Il bandito è entrato in azione poco dopo le 19.30. Ha fatto il suo ingresso nella farmacia, a due passi dalla chiesa della piccola frazione rivierasca, con il viso parzialmente nascosto da una sciarpa. L’uomo non ha perso tempo: ha estratto il coltello e l’ha puntato contro la titolare, ordinandole di consegnargli l’incasso.