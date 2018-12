Troppo silenzio in camera della figlia: mamma entra e la trova morta

di Sara Zanferrari

Trovata morta sul suo letto verso l'ora di pranzo dalla madre. É mistero sul decesso di, 42 anni, dima ora residente aassieme alla mamma che venerdì, non sentendola più, è entrata nella sua camera facendo la terribile scoperta. Chiamati i soccorsi, è stato possibile solo constatarne la morte. Ad averla strappata alla vita potrebbero essere state cause naturali, forse un arresto cardiaco o una trombosi, o un problema di salute che tuttavia non lasciava certo presagire un epilogo del genere. Per capirlo è stata disposta l'autopsia, che verrà probabilmente eseguita nella giornata di oggi, dopodiché si potrà fissare la data dei funerali.