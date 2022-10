Stili di vita e buona cucina, arriva Arianna Porcelli Safonov​: «Far ridere è la mia missione»

MESTRE - “Una vita green ma tutta da ridere”, quella di cui parlerà Arianna Porcelli Safonov domani, giovedì 27 ottobre (ore 17.30), alla Biblioteca Civica Vez di Mestre, per la sezione “benessere” - stili di vita, buona cucina, ambiente e natura -. Attrice e autrice dallo spiccato sarcasmo, irriverente e dal linguaggio elegante, Safonov si affida all’ironia per raccontare il mondo evidenziandone contraddizioni e brutture: «Far ridere è la mia missione. Io faccio ridere con l’intento di ridare il giusto obiettivo ai bisogni sociali, che non sono solo quelli dei disperati ma quelli di tutte le persone». In dialogo con Chiara Pavan giornalista del Gazzettino, userà l’arma del sorriso per uno sguardo fuori dagli schemi sul tema del benessere e dei buoni stili di vita, per farci riflettere in maniera non convenzionale.