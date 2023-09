VENEZIA - La veneziana più vecchia ci ha lasciato. Il 19 agosto scorso aveva festeggiato i 110 anni, circondata dalla figlia Anna Maria, dal genero e da nipoti e pronipoti. Da tempo Argia Sgreva Furlani viveva con la famiglia a Milano.

Nata a Venezia e cresciuta in anni difficili tra la città e la terraferma, raccontava di essere scampata a due epidemie: «Alla terribile Spagnola prima e adesso al Covid, ho fatto le quattro vaccinazioni senza problemi».

Riassumeva così la sua vita tra due guerre: «Avevo pochi anni quando è scoppiata la Grande Guerra, siamo stati rifugiati ad Altavilla Vicentina dove passavano le truppe dirette alle trincee. Durante la seconda guerra facevo la maestra a Torre di Mosto, mio marito era al fronte. A terrorizzarci sono stati soprattutto i bombardamenti: dal paese si vedevano le bombe cadere su Portogruaro e su Latisana. Arrivavano le notizie dei morti e quelle delle stragi dei tedeschi. Sono salita con gioia sul primo carro armato dei liberatori».

Sempre curiosa, orgogliosa della sua lunga carriera di maestra, la signora Argia si vantava di leggere ogni giorno il quotidiano, di non aver perso la memoria, anche se lamentava di perdere ogni tanto la lucidità. Racconta la figlia: «L’altro giorno mi ha detto che voleva andare a scuola. Le ho risposto: “Ma ti pare che a 110 anni devi ancora andare a scuola!”. Hai ragione, ha ammesso».

Figlia di un ispettore delle Ferrovie dello Stato, la madre Eder Zotti aveva scelto per lei un nome stranissimo preso dalla mitologia greca. Abitavano a San Marcuola, prendeva lezioni di pianoforte, trascorrevano la villeggiatura ad Altavilla Vicentina. Dopo le magistrali a Venezia ha ottenuto il primo incarico a Torre di Mosto. Qui conosce Luigi Furlani studente di veterinaria a Bologna, si sposano dopo la sua laurea, nel 1937. I Furlani erano imparentati con la famiglia di farmacisti, i Pizzini.

Ricordava: «Allo scoppio della guerra, nell’estate del 1940, mio marito è partito per il fronte. Sono rimasta sola con mia mamma e con mia figlia. Ho continuato a insegnare, non ho mai saltato un giorno di scuola. Luigi è stato congedato come grande invalido».

Ricordava l’8 Settembre, l’Armistizio, la guerra civile, la fine della guerra, la Liberazione: «Mi ricordo bene l’arrivo delle truppe neozelandesi, i loro carri armati, sono salita su un carro dei liberatori. Eravamo lungo il fossato e abbiamo visto gli Alleati che avanzavano e con loro avanzava la libertà. Mio marito si è messo piangere, era la prima volta che l’ho visto piangere».

Fino ai 100 anni la signora Argia è andata ogni estate in vacanza a Eraclea, dove nel 1966 aveva comprato una casa. Il Comune l’ha premiata come la più vecchia villeggiante. Per i 100 anni anche il Comune di Milano le ha consegnato l’Ambrogino d’oro.

Una vita piena di affetti e di ricordi. Fino alla torta con quel numero straordinario: 110 anni.