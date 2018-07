La paga da miseria dell'architetto: 600 euro al mese, 10 volte meno del dovuto

di Denis Barea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOGLIANO - Per tre anni professionista con importanti responsabilità progettuali per un notissimo studio di architettura moglianese. A seicento euro al mese. Poco più di 20mila euro in tre anni, dieci volte meno quanto avrebbe dovuto ricevere secondo la valutazione dello stesso Ordine degli Architetti di Treviso. Ora, secondo il tribunale di Treviso, dopo la causa intentata alla 43enne spettano oltre 140mila euro di arretrati. Il mega risarcimento è stato stabilito ad aprile con la sentenza emessa dal giudice Alessandra...