Quella curva a 90 all'ora in sella â€‹alla Harley: così è morto Enrico

di Bruno Cera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Stupore e cordoglio in tutta l'area di Mestre per la morte di Enrico Marafatto, noto architetto di Favaro, deceduto domenica in un incidente stradale in California dove si trovava per festeggiare con un viaggio in moto i suoi 50 anni. Nella notte è stata informata la moglie del professionista (la coppia ha tre figli),, 44 anni, piombata nella disperazione. Ieri la dinamica dell'incidente è stata precisata meglio dalle autorità e dagli organi d'informazione locali. Il bilancio poteva essere ancor più grave:Marafatto era partito per gli Stati Uniti con alcuni amici per festeggiare, come detto, il traguardo del mezzo secolo. Un raid a lungo sognato e programmato, che purtroppo gli è stato fatale. Il gruppo s, che unisce Los Angeles a San Francisco, costeggiando l'oceano Pacifico, una delle strade più belle del continente americano, tra boschi, scogliere, insenature e ponti, mèta prediletta dei motociclisti. La comitiva si trovava a Lomboc, contea di Santa Barbara, circa 250 chilometri a nord-ovest di Los Angeles. Secondo quanto riferito dall'ufficio dello sceriffo della contea,; alle 14.30, mentre procedeva a una velocità di circa, affrontando unasul quale viaggiavano una coppia di sessantenni della zona con nei sedili posteriori due ragazze di 14 e 15 anni. A causa dell'urto, che ha distrutto la parte anteriore del suv, Marafatto è stato. I compagni hanno subito cercato di soccorrerlo ma il professionista è morto praticamente sul colpo...