È diventato un caso quello di Alessandro Iuliano, il 23enne direttore di gara della sezione di Mestre sospeso dall'attività dall'Associazione italiana arbitri fino a giugno 2024 . Il motivo? L'aver pubblicato su TikTok, e non solo, alcuni video attraverso i quali l'Arbitrino - questo il suo soprannome nel mondo social - illustra le regole del calcio e interpreta alcuni momenti salienti del gioco. Tutto molto semplice e in apparenza scontato, in un'epoca in cui buona parte dell'informazione transita attraverso i social media, le applicazioni di messaggistica istantanea, i video brevi o brevissimi. Perché no? Verrebbe da chiedersi.

Arbitri, cosa vieta il regolamento



In realtà, il Regolamento invocato e applicato dall'AIA - che sul punto non ha rilasciato dichiarazioni - nei confronti di Iuliano appare chiaro e sembra non ammettere repliche: gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono tenuti a osservare una sequenza lunghissima di doveri, obblighi e divieti; e proprio tra i divieti - articolo 42, quarto comma, lettere d) ed e), ad essere precisi - ci sono quelli di "Fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi formache attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato" e di "Rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell'AIA, anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili".

Arbitro sospeso per 23 mesi

Il giovane arbitro della sezione di Mestre rientra perfettamente in queste fattispecie, e già nel 2022 era stato inibito per 5 mesi per lo stesso motivo. Ora un'ulteriore inibizione di un anno e mezzo, per un totale di 23 mesi. Insomma, non c'è dubbio, il Regolamento è stato applicato alla lettera. La posizione di Iuliano, peraltro, è altrettanto chiara. Ha accettato la sentenza, ma aggiunge: «È un dato di fatto che manchino arbitri: ricordo benissimo che nel recente passato è stato sospeso un turno di campionato dei dilettanti in una regione dell'Italia centrale semplicemente perché non c'erano arbitri disponibili per completare le terne. Oppure, che alcuni direttori di gara arbitrano sia il sabato che la domenica, e non dovrebbe essere così. E so perfettamente, lo so perché si tratta di persone che si tenevano in contatto con me tramite i social, che molti hanno chiesto di frequentare i corsi per diventare arbitri dopo aver seguito i miei video. E allora, perché non utilizzare questo strumento?».





«Molti ragazzi mi scrivono che sono diventati arbitri grazie a me continua Iuliano e se li raggruppassi, sono convinto che sarebbero circa duecento nell'ultimo anno sparsi per l'Italia. Non so se si tratti di una coincidenza o meno, ma proprio a Mestre nei mesi scorsi circolava l'informazione del boom di nuovi iscritti, 61, e penso che non sia solo una fatalità, tenuto conto che in quest'ultimo periodo il ruolo dell'arbitro è cambiato, ma non in senso positivo come visione pubblica, e credo di essere stato uno dei motori di questa nuova tendenza: si tratta di persone che con me avevano contatti diretti e che mi scrivevano, anche se non li conoscevo di persona». E il futuro? «Nel futuro continuerò così e sto aspettando che l'ambiente faccia un passo in avanti, cambi mentalità e mi contatti per una forma di collaborazione. Io non ho chiuso la porta a loro, invece loro l'hanno chiusa a me: possiamo fare grandi cose assieme".