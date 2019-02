Aqualandia a caccia di giovani: 220 posti di lavoro, dai bagnini agli addetti a ristorazione e pulizia /Candidati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO - Aqualandia, il Parco a tema acquatico di Jesolo, premiato per undici volte come il migliore d’Italia ai Parksmania Awards, sta organizzando il nuovo staff per la stagione 2019 ed è a caccia di giovani.numeri da grande azienda, la più grande di Jesolo per dipendenti. Le opportunità sono molteplici, le posizioni aperte spaziano daiagli, proseguendo con gli, alla, allae alla. Alla selezione darà seguito un’attenta formazione del personale, in linea con gli standard qualitativi di insegnamento e la filosofia dei grandi Parchi Disney.“Lavorare per Aqualandia non significa semplicemente “fare la stagione estiva” – commenta Luciano Pareschi, proprietario di Aqualandia con la moglie Carla Cavaliere – ma rappresenta una grande opportunità di crescita e formazione. Basti solo pensare alla possibilità di interfacciarsi con turisti provenienti da tutto il mondo, ma anche allaa cui noi teniamo molto, e allo sviluppo della capacità di gestire autonomamente ed in team ogni tipo di situazione a contatto con l’ospite. Siamo orgogliosi di rappresentare una grande opportunità per i giovani”. L’ambiente ideale, dunque, per crescere e formarsi anche perché Aqualandia è una azienda certificata con l’ottenimento di standard qualitativi che vanno dall’adozione del modello 231 della certificazione Oshas 18001, alla certificazione del prestigioso ente tedesco Tuv.L’impegno professionale richiesto considera iled è richiesta la cPer potere partecipare alle selezioni del personal occorre candidarsi compilando il form dell’area Job sul sito www.aqualandia.it