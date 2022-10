Apprezzamenti alla fidanzata, "branco" di 20enni ubriachi pesta a sangue un ragazzo: è in ospedale

VENEZIA - Un giovane è stato aggredito da un "branco" di 20enni palesemente ubriachi ed è finito in ospedale. Accade a Venezia durante la movida serale in Lista di Spagna pochi passi dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia. Il ragazzo, con la fidanzata ed altri, stava passeggiando tranquillamente quando il gruppo ha cominciato a molestare la fidanzata e a spintonare la coppia nella calca della calle. Ne è nato un deverbio, delle spinte e poi il giovane è finito a terra battendo il capo ed è stato sopraffatto con calci e pugni. Solo la presenza di tanti testimoni ha spinto il gruppo di aggressori a fuggire. Sul posto i sanitari del Suem 118 che hanno portato la vittima in ospedale. Gli agenti della Polizia ferroviaria hanno raccolto le testimonianze e avviato indagini sugli aggressori. La famiglia dell'aggredito ha sporto denuncia.