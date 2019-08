Lo zio prete fa il tifo per l'aspirante miss Italia: «Votate per Maria Grazia»

di Daniela Ghio

Un post con un cuore, l'hashtag #unlikeeunpassoinpiuversolavittoria e l'invito a cliccare sulla foto per spingere avanti la nipote nel, che ieri sera ha visto sfilare 187 ragazze aper le prefinali. Cuore di zio e un tifo sfrenato per la nipote di 18 anni, non fosse che a cercare di fare il pieno di like è un sacerdote,, parroco di San Moisè, San Salvador e San Zaccaria a Venezia. Sua nipoteè tra le 187 ragazze in gara alle prefinali nazionali per conquistare la corona di Miss Italia, 80ma edizione.Maria Grazia, figlia di un fratello del sacerdote, è arrivata ieri mattina a Mestre insieme al team lombardo, dopo aver conquistato quattro fasce del concorso: Miss la notte delle Miss, Miss Bergamo, Miss Bellezza Rocchetta Lombardia e Miss Maglia Atalanta. Nei giorni scorsi ha ottenuto anche il titolo die tra chi ha invitato a votarla ci sono ie pure lo zio prete, che sul suo profilo Facebook ha chiesto agli amici un like. Don Roberto è un po' restio a parlare ufficialmente della partecipazione della nipote al concorso, ma alla fine lascia trasparire il suo orgoglio: «Maria Grazia è in gamba afferma il sacerdote e per fortuna ha una famiglia alle spalle che le ha insegnato i, tra i quali quelli del lavoro, dello studio, il rispetto e l'amore verso il prossimo».