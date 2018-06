Muffa e degrado in 40 metri quadri. E così la sua malattia si aggrava

di Lorenzo Mayer

LIDO DI VENEZIA - Ha 80 anni, soffre d'asma, e vive in piccolo appartamento del Comune diin mezzo allae in condizioni decisamente poco salubri. Così anche gli attacchi d'asma sono aumentati, le sue condizioni di salute irrimediabilmente peggiorate. Da almeno quattro anni la situazione è diventata insostenibile per una pensionata, G.Z., residente a, che ha più volte lanciato il suo grido d'aiuto senza effetto.Anche perché , in questa situazione, d'inverno, l'acqua impregna i muri e il