JESOLO - L'interesse continua a essere alto e le richieste non mancano, semmai chi deve acquistare ci pensa maggiormente. In ogni caso continua a tenere il mercato del mattone a Jesolo, la città dei cento cantieri dove si continuano a costruire residence e appartamenti. Anche se nelle compravendita per il momento mancheranno gli imprenditori ucraini, direttamente da Kiev e da Odessa che dal 2019 avevano sostituito gli acquirenti russi alle prese con la crisi del rublo.



I NUOVI CANTIERI

L'ultimo intervento a partire è quello lungo viale Oriente, tra pineta e arenile, dove sono iniziati i lavori per il nuovo complesso residenziale JL Blue Resort. Punta anche a riqualificare la pineta, grazie all'iniziativa avviata dal Gruppo Prelios: la prima parte di realizzazione include tre edifici residenziali per 114 appartamenti, quella successiva altri tre edifici a destinazione residenziale e ricettiva. Le prime consegne sono previste per l'autunno 2023, mentre la realizzazione dell'intero comparto è prevista entro il 2025, ma la fase di commercializzazione è già stata avviata. E lo stesso vale per gli altri interventi avviati negli ultimi mesi.



ANFITEATRO PODIUM

Nel cuore del lido recentemente è stato anche ultimato Podium, il nuovo complesso residenziale simile a un anfiteatro che abbraccia il litorale, realizzato con tecnologie orientate al massimo risparmio energetico. A confermare la tenuta del mercato è anche l'andamento dei prezzi raccolto dal portale Immobiliare.It, secondo il quale, lo scorso aprile, i prezzi per le vendite immobiliari in città sono aumentati dell'1,67% rispetto a quelli di aprile 2021 e comunque sempre in costante aumento rispetto agli ultimi due anni. E non a caso sempre Jesolo si conferma come il comune del Veneziano con il prezzo di vendita più alto, 3.429 euro al metro quadro lo scorso aprile (il più basso è stato Cona, con 620 euro).



GLI AFFITTI

Nello stesso mese, il prezzo più alto richiesto per gli immobili in affitto in provincia di Venezia è stato sempre a Jesolo, con 18,48 al mese per metro quadro, con un aumento di circa il 4% rispetto ad un anno fa. «L'interesse per Jesolo continua ad esserci spiega Alessandro Simonetto, presidente provinciale Fimaa-Confcommercio e le richieste di informazioni non mancano, anche se chi deve acquistare ci pensa di più. Si tratta di una situazione che è la normale conseguenza dell'incertezza generata anche dagli ultimi avvenimenti internazionali. I prezzi per ora stanno tenendo, ma ci sono tante incognite: gli aumenti delle materie prime si stanno traducendo in un amento del 40% dei costi di realizzazione». In ogni caso ad oggi il prezzo medio per l'acquisto di un appartamento parte dai 3mila euro per un appartamento verso l'entroterra, per salire progressivamente mano a mano che ci si avvicina alla fascia fronte mare con punte anche di 1 milione di euro per gli attici fronte mare. «Persi i russi nel 2018, ora non ci saranno gli ucraini che rappresentavano un mercato importante conclude Simonetto I prossimi mesi saranno importanti. Gli affitti per l'estate arriveranno all'ultimo momento».