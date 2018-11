di Marco Corazza

I militari del Comando Provinciale di Gorizia, in particolare, stanno acquisendo esequestrando atti e documenti presso le seguenti stazioni appaltanti: Commissario Delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia– Trieste) ed il Raccordo Villesse – Gorizia; Autovie Venete s.p.a., concessionaria delle tratte autostradali comprese tra latangenziale di Mestre e Sistiana, tra Palmanova e Udine, tra Portogruaro, Pordenone eConegliano, tra Villesse e Gorizia; Autostrade per l’Italia s.p.a., concessionaria di numerose tratte autostradali tra cui laVenezia / Belluno e la Udine Sud / Tarvisio; Friuli-Venezia Giulia Strade s.p.a., società che si occupa della gestione emanutenzione delle strade regionali del Friuli Venezia Giulia; Veneto Strade s.p.a., società che cura la manutenzione delle strade regionali eprovinciali del Veneto; Anas s.p.a., concessionario della rete stradale nazionale; Concessioni Autostradali Venete s.p.a., concessionario del passante di Mestre, dellatangenziale di Mestre e del raccordo con l’aeroporto Marco Polo di Tessera; Commissario Delegato per l'Emergenza determinatasi nel settore del traffico e dellaMobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, titolare della realizzazionedella Pedemontana Veneta; Aeroporto Friuli-Venezia Giulia s.p.a., società che gestisce il “Trieste Airport”; Aer Tre s.p.a., società che gestisce l’aeroporto “Canova” di Treviso; Save s.p.a., società che gestisce l’aeroporto “Marco Polo” di Venezia; Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona Fillafranca s.p.a., società che gestisce lo scaloaeroportuale veronese; Aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna s.p.a., società che gestisce lo scaloaeroportuale bolognese; Regione Friuli-Venezia Giulia, competente tra l’altro per le opere di costruzione,ampliamento, ristrutturazione e manutenzione dei porti e degli approdi marittimi,nonché per le concessioni di ghiaia; Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, società deputata allagestione del Porto di Trieste; Consorzio per lo sviluppo economico del monfalconese, competente tra l’altro sul portodi Monfalcone.Ulteriori acquisizioni riguardano altri enti e comuni ubicati nelle province di Gorizia, Udine,Trieste, Pordenone, del Veneto, della Lombardia, dell’Emilia-Romagna, della Liguria, dellaToscana, dell’Umbria, delle Marche, dell’Abruzzo, del Lazio, della Sicilia e della Sardegna.Alcune procedure di affidamento si riferiscono a opere da realizzare in diverse aree colpitedal sisma del 2016 nel centro Italia, tra cui “Norcia”, “San Benedetto”, “Tre Valli Umbre”.La Procura della Repubblica di Gorizia sta ricostruendo le catene di appalti e subappalti everificando la regolarità di circa 150 procedimenti di aggiudicazione delle opere pubblichea seguito di gare indette negli anni 2015/2018.I provvedimenti di perquisizione e sequestro riguardano invece le sedi amministrative di120 società ed i domicili di 220 soggetti ubicati in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, TrentinoAlto-Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, Lazio, Campania,Sicilia, Sardegna.Le ricerche, condotte dai finanzieri del Friuli Venezia Giulia con la collaborazione dicolleghi di altre regioni, in questo caso, sono finalizzate ad acquisire prove in ordine adaccordi tra imprese diretti alla preordinata spartizione delle opere nell’ambito di piùcomplessive alleanze tra società volte a rendersi reciprocamente note: le rispettive intenzioni di partecipare o meno ad una gara piuttosto che ad un’altraovvero ad un lotto piuttosto che ad un altro nell’ambito delle medesime gare d’appalto; l’entità e/o i contenuti delle offerte da formulare in modo da permettere di volta in voltaall’impresa individuata e facente parte della “cordata” di riferimento di aggiudicarsil’appalto alle condizioni più favorevoli;secondo modalità tali da alterare la regola indefettibile della libera concorrenza tra i singolipartecipanti e tali da assicurare maggiori possibilità di aggiudicazione all’impresaprescelta.Le indagini hanno evidenziato prassi contrarie alla legge anche in ordine: alla costituzione di associazioni e raggruppamenti temporanei meramente cartolari; all’utilizzo di contratti di subappalto per quote superiori al limite normativo del 30%, incambio del riconoscimento di percentuali di guadagno; alla falsa indicazione documentale di dotazioni logistiche e strumentali al fine diincrementare il punteggio tecnico attribuito dalle commissioni aggiudicatrici.Ciò che emerge dalle risultanze istruttorie non sono solo le decine di turbative d’asta tra leimprese coinvolte per effetto di pratiche collusive, ma anche un pericoloso fenomeno difrode nella realizzazione delle opere appaltate con lavorazioni eseguite utilizzando talvoltamateriali non certificati, difformi da quelli dichiarati e in quantitativi inferiori rispetto a quellirichiesti e fatturati, con conseguenti gravi violazioni anche di natura ambientale, il tutto conil comportamento a volte omissivo di coloro che avrebbero dovuto esercitare funzioni dicontrollo.L’indagine, che pure ha preso avvio dai controlli relativi ad un appalto “anomalo” cheinteressava la città di Gorizia, si è poi estesa a diverse opere del territorio regionale primae nazionale poi, evidenziando collusioni che travalicano il confine friulano e diventano“sistema” diffuso in varie regioni.Il nome dell’operazione, ribattezzata “GRANDE TAGLIAMENTO”, eleva a manifestodell’indagine vicende di vera e propria spartizione dei lavori da realizzare a destra e asinistra del Tagliamento, fiume che divide il Friuli Venezia Giulia dal Veneto.Tra i reati per cui si procede si evidenziano l’associazione a delinquere, la turbativa d’asta,gli inadempimenti e le frodi nelle pubbliche forniture, i subappalti in violazione di legge econcussione.