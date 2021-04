Spritz "selvaggio" nel Miranese e a Favaro clienti a bere e guardare la partita: bar multati e chiusi

MESTRE - Nei bar a bere nonostante le norme anti-Covid: scattano i controlli dei carabinieri della Stazione di Mirano su Zianigo e Ballò. Gli accertamenti sono scattati dopo alcune segnalazioni.

Spritz selvaggio a Mirano

A Zianigo, attorno al bar Bocca Ricca i militari hanno scoperto alcune persone intente a consumare il rituale spritz serale. Gli avventori sono stati fatti allontanare, mentre il titolare di origini equadoregne è stato identificato e sanzionato per la violazione specifica del DPCM del 2 marzo, inoltre il locale è stato chiuso per 5 giorni, chiusura disposta in urgenza dalla Prefettura, soprattutto in considerazione della recidiva specifica in poche settimane.

A Ballò la titolare albanese della pizzeria/ristorante Vesuvio aveva svolto la mescita di bevande, sempre in violazione della norma anti Covid, a più avventori che non rispettavano il distanziamento. In tutto i verbali sono 19, mentre la Prefettura si occuperà di irrogare la sanzione accessoria della chiusura del bar e del ristorante.

Partita e aperitivo a Favaro

Domenica pomeriggio i Carabinieri di Favaro Veneto sono intervenuti nella centralissima Piazza Pastrello, dove al Bar Centrale a tradire gli avventori è stato il calcio, tre irriducibili tifosi se ne stavano beatamente a guardare la partita, bevendo in compagnia. I tre sono stati allontanati, mentre la titolare cinese è stata multata con la sanzione accessoria.