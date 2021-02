VENEZIA Stop alla movida in centro storico, almeno agli Ormesini e a Rialto. Ma caos a Santa Margherita, dove c'è stato più di qualche problema con assembramenti e ubriacature anticipate, vista la chiusura dei locali alle 18 e malgrado l'ordinanza che dalle 15 prevedeva la possibilità di chiudere i varchi in caso di affollamenti.

È il, bilancio della prima giornata calda (non sul piano climatico) per la movida alle prese con le regole anti-Covid. Venezia e Mestre hanno fatto i conti con le regole imposte dal Comune, dopoo la ressa di sabato scorso.

SANTA MARGHERITACerto in città di movimento ce n'è stato, gente ce era e i parcheggi di piazzale Rima erano pieni già dal mattino. Ma nulla a che vedere con la folla sregolata che lo scorso weekend ha fatto suonare il campanello d'allarme. Tranne, appunto, a Santa Margherita. Qui era alta l'attenzione dei gestori dei locali pubblici. Un sabato di Carnevale anomalo, vissuto ancora con la spada di Damocle del Covid, ma che ha richiamato in città molta gente, prevalentemente giovani e dalla terraferma veneziana. Infatti, salvo qualche studente, il dialetto era inconfondibile. Le rimostranze maggiori sono state riportate soprattutto dagli esercenti che hanno dovuto fare da carabinieri per far rispettare le code e l'utilizzo della mascherina.

In uno dei supermercati si è arrivati anche a dover alzare la voce, un dipendente ha dovuto imporsi per cercare di far sì che alcuni clienti rispettassero le regole, ma in alcuni casi è stata una partita persa. Infatti, in tanti non rispettavano le regole di distanziamento entrando a gruppi, infischiandosene dei regolamenti. Nei bar i posti esterni erano distribuiti con coerenza e rispetto dei distanziamenti, ma in alcune occasioni all'interno sicuramente il rapporto tra clienti e spazio non era rispettato. Per quel che riguarda i controlli, in campo erano visibili tre carabinieri, ad esclusione dei colleghi in borghese. Nel momento del deflusso, attorno alle 18, gli esercenti hanno iniziato a far rispettare le regole, ma non senza difficoltà. C'era qualche ragazzino che, avendo alzato il gomito più di quanto avrebbe dovuto, sarebbe andato avanti a consumare. Non a caso, nei dintorni della fontana, c'era chi affermava di essere rosto e di non capire bene cosa dicessero gli amici. Gente se n'è vista tanta, sebbene pochissimi mascherati, e il termometro era il bancone della pasticceria Tonolo, completamente svuotato già alle 17. Alcuni problemini si sono verificati soprattutto nelle calli nei dintorni del campo, lì diventava difficile passare se non chiedendo spazio. Da alcuni commercianti della zona di San Pantalon c'è da registrare un filo di rammarico, rivolto ai più giovani: «Alcuni proprio non capiscono niente e se ne fregano, mettendo a rischio la salute di tutti».

ERBARIA E RIALTOGli agenti di polizia locale e statAle hanno raggiunto i punti di norma più frequentati dagli amanti dell'aperitivo. A San Polo, specialmente nel tratto che dalla Pescheria arriva ai piedi del ponte di Rialto, si sono contate quasi più forze dell'ordine che ragazzi e ragazze a bere l'aperitivo. ìA saltare all'occhio la serranda abbassata al Mercà, balcone di riferimento per la maggior parte dei veneziani abituati a farsi sporgere da bere per poi rimanere in piedi a chiacchierare in compagnia. Ora però, tra le 15 e le 18 è consentito consumare cibi e bevande esclusivamente da seduti. Colpo di spugna che già da solo basta a moderare gli animi e insieme le possibilità di raggruppare troppi visi negli stessi pochi metri quadri seppur all'aperto. Nel dubbio, una ventina di poliziotti presidiava comunque i quattro ingressi di campo Bella Vienna, i portici di San Giacometto e la curva di plateatici che guarda Canal Grande. Tendiflex alla mano, pronti a chiudere uno o più varchi qualora un'improvvisa calca di gente prendesse il sopravvento, cosa che fortunatamente non è accaduta.

MISERICORDIA E ORMESINIStessa pacata collaborazione tra forze di polizia cui si sono aggiunti Carabinieri e Guardia di finanza - ed esercenti si è registrata anche in fondamenta della Misericordia. Il cuore del dopo lavoro in città, la meta tra le favorite da turisti e veneti di prossimità che difficilmente rinunciano al noto tour tra i bacari al tramonto, non ha rotto le righe. Il via vai è rimasto fluido nell'arco di tutto il pomeriggio, con gli agenti a far circolare le persone e i gestori degli esercizi commerciali a mantenere l'ordine dentro e fuori dai locali. Un po' di soggezione tra i clienti sotto costante osservazione delle autorità ma senza che questo risultasse però invasivo ad alcuno. Anzi. Le colonnine tendinastro non sono state srotolate, nessun accesso è stato proibito alla zona e chiunque avesse aperto la sua attività, si trattasse di un bar o di una tabaccheria, ha lavorato agilmente senza improbabili gimcane nel traffico.A fine giornata, nessuna sanzione e nessuna chiusura forzata. Oggi si replica, con l'ordinanza ancira in vigore.



Tomaso Borzomì

Costanza Francesconi



© RIPRODUZIONE RISERVATA