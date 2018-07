di Melody Fusaro

SPINEA - Eroe, ma questa volta fuori servizio. Era in casa, da solo, ed erano da poco passate le sette quando ha sentito caos sul pianerottolo e i campanelli suonare. Fuori dalla porta, nel panico, la vicina di casa che chiedeva aiuto per il marito: «Sta soffocando». Un fatto accaduto pochi giorni fa a Spinea, al Villaggio dei fiori, in uno di quegli enormi palazzi che formano un labirinto, rendendo il soccorso di un’ambulanza una missione. Una fortuna, per i vicini, avere come dirimpettaio un poliziotto che conosceva le manovre di primo soccorso. L’uomo, L. R., 30 anni, si è precipitato in casa e ha visto che la situazione era gravissima. Il vicino, di 84 anni, era cianotico e sembrava non respirare. La sensazione era che non si trattasse di soffocamento ma di un infarto.