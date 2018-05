Anziani sempre più malati di gioco, uno su due investe nell'azzardo

di Melody Fusaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Dodici giocatorisu cento ad. I dati emersi dal sondaggio condotto dall’Ulss 3 in collaborazione con i sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil di Venezia rivela una propensione alla dipendenza al gioco ben più alta rispetto alla media nazionale. Se in Italia si conta un 5,6% di giocatori over 65 a rischio ludopatie, nel territorio di Favaro Veneto, Marcon e Quarto la percentuale sale al 12.«Si voleva arrivare a stimare i potenziali giocatori e la percentuale a rischio ludopatia» spiega l’educatore dell’Ulss 3 Leonardo Duminuco. Su circa 200 sondaggi considerati, si scopre che il, in tutto 91 su 200. «Dati più alti rispetto a simili ricerche sulla popolazione nazionale.