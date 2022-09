MESTRE - Non ci sono solo le bollette. Nel paniere dobbiamo considerare anche la benzina, i generi alimentari, i materiali. In un due parole: caro vita. Il 2022 è stato un anno lacrime e sangue, che ha visto incrementi su tutta la piazza, da luce e gas al carrello della spesa, dai trasporti alla salute. E la situazione non sembra migliorare in vista dell’autunno e dell’inverno. Il sindacato dei pensionati della Cgil regionale ha calcolato l’impatto dell’inflazione sulle tasche dei pensionati veneti per i primi sette mesi dell’anno (gennaio-luglio), elaborando i dati dell’Istat e dei comuni capoluogo. Risultato? Per una coppia di over 65 veneziani la spesa mensile media è aumentata di circa 270 euro al mese (3.240 euro in un anno), passando dai 2.003,41 euro del 2021 ai 2.270,72 del 2022. Per un over 65 solo, l’aggravio è di quasi 200 euro (2.400 euro in un anno), visto che la spesa mediana si è impennata da 1.324,34 a 1.522,52 euro mensili.



ENERGIA

La parte del leone, come si è visto anche per imprese e negozi, è quello del rincaro energetico. Le bollette di luce e gas sono letteralmente schizzate alle stelle: La coppia anziana ha sborsato in media 214 euro in più al mese rispetto al 2021 mentre gli over 65 soli hanno subito un rincaro di circa 170 euro. Da non sottovalutare neppure l’inflazione sul carrello della spesa: oltre 25 euro in più al mese per le coppie (300 euro in più all’anno), quasi 19 euro per i single (180 euro all’anno). Il Veneto, dati alla mano, è fra le regioni più colpite dall’inflazione: a luglio si è raggiunto un l’8,5% da record, superiore alla media nazionale che si ferma al 7,9%. «Il caro-vita - dicono dallo Spi Cgil - ha inevitabilmente sostituito il covid nella classifica delle principali preoccupazioni dei nostri anziani e non potrebbe essere altrimenti.

Nel Veneziano un pensionato su due prende un assegno previdenziale inferiore ai 1.500 euro lordi mensili (circa 1.100 euro netti) e, in questa platea, il 27% (61 mila persone) può contare su una entrata inferiore ai mille euro lordi (meno di 800 euro netti). Per loro, affrontare i rincari risulta una vera e propria impresa.



PENSIONI

Su questo fronte, anche il sindacato dei pensionati della Cgil del Veneto chiede un ulteriore intervento sugli extra-profitti per finalizzare tali risorse ai redditi di lavoratori e pensionati e alle misure di remunerazione sociale come il bonus energia che, secondo lo Spi, dovrebbe riguardare famiglie con redditi Isee fino ai 20 mila euro. In totale i pensionati nel Veneziano sono poco meno di 300mila: 251mila del settore privato a cui si aggiungono 42mila pensioni del pubblico. Lo Spi ha calcolato anche a quanto ammontano nei 44 comuni della provincia: la media più alta è stata registrata a Marcon (1.243 euro al mese) dove peraltro c’è stato anche il maggior incremento veneziano di over 65 tra la popolazione (+45%). Seguono in classifica i Comuni del Miranese: Spinea (1.239,84), Martellago (1.223,20), Mirano (1.198,70) e Scorzé (1.180,99). Poi Mira (1.180,30), Salzano (1.175,85). Solo a questo punto della graduatoria troviamo il capoluogo: mediamente, infatti, un pensionato a Venezia guadagna 1.167,06 euro. La parte più bassa della classifica, invece, è (quasi) tutto del litorale. Fanalino di coda San Michele al Tagliamento (870,56 euro), per poi trovare risalendo Caorle (871,92), Cavarzere (872,86), Eraclea (882,75) e Jesolo (888,65).