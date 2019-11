Antonio Fantin al Quirinale dal presidente Mattarella

di Marco Corazza

Il campione di Bibione accolto dal presidente Mattarella., il giovane nuotatore della squadra, è stato ospite del Presidente della Repubblica che ha voluto complimentarsi con i campioni.“Avete dato un grande contributo con questi risultati, avete fatto risuonare tante volte l’inno nazionale ma il contributo che date alla vita quotidiana è altrettanto importante: il nostro paese cresce insieme a voi. Trasmettete un grande messaggio a tutta l’Italia, grazie per le vostre attività e per il vostro impegno: siete una magnifica rappresentazione dell’Italia”. Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’udienza al Quirinale con la Nazionale italiana di nuoto paralimpico che ha vinto il medagliere agli ultimi Mondiali di Londra conquistando 50 medaglie. E Antonio ha contribuito alla grande, tanto che in una settimana ha vinto sei medaglie: due d'oro e quattro d'argento accompagnate da un record del mondo, due europei e tre italiani. Un trionfo che ha permesso all'Italia, per la prima volta, di chiudere la manifestazione al primo posto nel medagliere. A Bibione hanno anche fondato un club di fans che porta il suo nome, capitanato dall'amico parroco, don Andrea Vena, primo tifoso di Antonio.