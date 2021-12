Antonio e Niccolò Zen (XIV secolo-1405, 1326-1402), navigatori ed esploratori

L’America potrebbe essere stata “scoperta” da due veneziani: nel 1398 i fratelli Antonio e Niccolò Zen salparono infatti da Orkney, in Gran Bretagna, al comando di dodici vascelli appartenenti al principe scozzese Henry di Sinclair. Navigarono per le isole Fær Øer, l’Islanda e la Groenlandia fino a raggiungere quella che definirono la Nuova Scozia e la Nuova Inghilterra. Su questo viaggio, avvenuto novantaquattro anni prima che Cristoforo Colombo effettuasse il suo epico viaggio, Nicolò Zen tracciò un resoconto circostanziato al suo ritorno in città, e sulla base del suo scritto un suo discendente tracciò una mappa attraverso la quale si evince che le coste toccate dai veneziani furono quelle degli attuali Stati Uniti.

La vicenda, che è diventata abbastanza nota solamente negli ultimi anni, è tutt'ora oggetto di studi controversi. Niccolò Zen (che era nato a Venezia attorno al 1326) nella primavera del 1383 fece naufragio nelle isole Fær Øer a causa di una tempesta che ne spinse la nave a Nord mentre andava a commerciare in Fiandra, e fu soccorso da Henry Sinclair, barone di Rosslyn e feudatario delle isole Orcadi. Questi si avvalse dell'abilità marinara di Nicolò (e del fratello Antonio, che lo raggiunse nel 1384) per guidare la sua flotta nella guerra di sottomissione delle isola Shetland al re di Norvegia.

Tre anni più tardi, nell'autunno del 1387, Niccolò rientrò a Venezia lasciando che il fratello gli subentrasse al comando della flotta. Fu Antonio, dieci anni più tardi, ad avere a che fare con un pescatore delle Fær Øer che affermò di essere appena tornato dopo ventisei anni di assenza: ritenuto credibile dagli altri marinai delle isole, fece un racconto sorprendente e mostrò oggetti per provare quanto diceva, parlando di polazioni sconosciute e terre lontane dove "quelli che l'abitano [...] hanno lingua e lettere separate e cavano metalli d'ogni sorte, e soprattutto abondano di oro, traggono pellicce e zolfo e pegola. Seminano grano e fanno la cervosa (cioè la birra), che è una sorta di bevanda che usano i popoli settentrionali, come noi il vino. Fanno navigli e navigano: ma non hanno la calamita, né intendono sul bossolo (la bussola)".

Secondo Giorgio Padoan, filologo e docente a Ca' Foscari scomparso nel 1999, si trattava di popolazioni vichinghe che aveva ormai perduto il contatto col paese d'origine. Il racconto trascritto da Zeno proseguiva infatti con la descrizione di altre "popolazioni feroci", diverse da quella in cui il pescatore aveva trovato ospitalità, che abitavano quel mondo, combattevano tra loro, praticavano il cannibalismo e effettuavano sacrifici umani in grandi templi, avendo poi conoscenza dell'argento e dell'oro. Una versione che negli anni Trenta era stata invece avversata da un altro studioso veneziano, Andrea Da Mosto.

Colpito da questo racconto, Lord Rosslyn si mise a capo di una spedizione, di cui diede il comando effettivo a Antonio Zen (nel frattempo raggiunto nuovamente da Niccolò). Il 2 giugno 1398 raggiunsero la punta meridionale della Groenlandia che chiamarono Promontorio della Trinità. Raggiunsero l'altra sponda dell'oceano (dove il graffito di un principe scozzese ritrovato alcuni decenni or sono andrebbe secondo alcuni a valorizzare il racconto degli Zen) e tornarono alle Orcadi qualche mese più tardi. Henry Sinclair fu pugnalato subito dopo il rientro in patria; Niccolò Zen morì nel 1402 e il fratello Antonio tre anni più tardi, mentre si apprestava a tornare a Venezia.

La loro vicenda fu narrata nel 1558 da un altro Niccolò, discendente dei due navigatori, che pubblicò a Venezia una relazione - "Dello scoprimento dell'isole Frislanda, Eslanda, Engrouelanda, Estotilanda e Icaria fatto sotto il Polo artico da' due fratelli Zeni, M. Nicolò il K. e M. Antonio" - affermando di averla tratta da una serie di lettere che aveva trovato in un magazzino di famiglia. Ne fu tratta anche una mappa sulla quale compaiono diverse terre inesistenti, fra cui la Frislandia (che curiosamente rimase però sulle mappe dell'Atlantico per oltre un secolo).