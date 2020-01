Muore mons. Antonio Meneguolo, servitore per una vita della Basilica di San Marco

VENEZIA - È morto mons. Antonio Meneguolo, sacerdote per 61 anni, una delle figure più note ed amate del Patriarcato di Venezia. Era ammalato da tempo. Si è spento questa notte, 29 gennaio, all'una, all'ospedale dei Santi Giovanni e Paolo dov'era ricoverato. Aveva 83 anni.



Legatissimo al movimento Comunione e Liberazione, ha insegnato per tanti anni nel Seminario, di cui è stato vicerettore. Ma il suo ruolo "pubblico" lo ha trovato come canonico e delegato patriarcale per la Basilica di San Marco, che conosceva come nessun altro e amava far conoscere ai fedeli e ai mille studiosi di mezzo mondo che si rivolgevano a lui per le loro ricerche. «La mia vita è stata consacrata a San Marco» diceva.



E nella Basilica si terranno i suoi funerali - la data non è ancora stata resa nota - celebrati dal Patriarca Francesco Moraglia, che gli era molto legato, soprattutto nel percorso terminale della malattia.



