Antonio Foscarini, l'ambasciatore che sfidò il potere dei Dogi: il patrizio giustiziato per spionaggio

Quando si dice perdere la testa per una donna. Una metafora, ovviamente. Eppure per qualcuno l'immagine fu tutt'altro che figurata, nel corso della storia. Come per Antonio Foscarini, per esempio: patrizio veneziano, ambasciatore per la Serenissima in paesi importantissimi come l'Inghilterra di Giacomo I o la Francia di Enrico IV, senatore della Repubblica e uno dei politici più discussi del suo tempo in un momento complesso della storia tra riforma e controriforma, l'interdetto del 1606 e la congiura con la quale la Spagna tentò di rovesciare il potere dei dogi. Oltre che amante abbastanza sfortunato. Ma procediamo con ordine. Antonio Foscarini fu il terzogenito di Nicolò e Maria Barbarigo, e vide la luce a Venezia il 27 agosto 1570; a dodici anni aveva già perduto entrambi i genitori e trascorse gli anni della sua formazione a Padova; a ventidue era titolare di metà dello sconfinato patrimonio familiare; a venticinque, nel 1595, fece il suo ingresso nel Maggior Consiglio. Dieci anni più tardi fu nominato Podestà di Chioggia, dopo un paio di passaggi amministrativi come Savio agli Ordini seguendo l'influenza del gruppo dei Giovani, l'allora volto innovatore della politica veneziana, fatto di patrizi delle nuove generazioni raccolti attorno a pensatori come il frate servita Paolo Sarpi. Vigoroso, radicale, fiero assertore dell'autonomia della Repubblica dagli imperi e dalla chiesa, riuscì nel corso dell'interdetto del 1606 a raccogliere informazioni importantissime per l'andamento del braccio di ferro col papato. Un accresciuto prestigio che gli valse la nomina, l'anno successivo, a ambasciatore presso la corte di Francia. Il suo attivismo radicale gli attirò però le antipatie della Spagna e del papato, che lavorarono per screditarne l'immagine; Foscarini arrivò allo scontro fisico con l'ambasciatore di Spagna don Pedro de Toledo che aveva osato contestargli un diritto di precedenza.



Critiche e insinuazioni di carattere sul suo stile diplomatico, sulla sua vita privata, su un presunto libertinismo che - insidiose - lo seguirono anche in Inghilterra, dove dal 1611 rappresentò gli interessi della Serenissima presso la Corte di re Giacomo. Nel 1614 il suo ex segretario a Parigi, Giulio Muscorno, lo denunciò agli Inquisitori con l'accusa di aver rivelato segreti di Stato. L'anno successivo Foscarini tornò a Venezia e fu imprigionato. Il processo che ne seguì lo scagionò completamente. Riprese la sua attività politica e nel 1618, lo stesso anno in cui legato spagnolo Alonso Bedmar tentò una congiura per il rovesciamento del potere in città, fu nominato Savio alla Terraferma, nomina reiterata due anni più tardi.

Ma il clima era avvelenato e nell'aprile 1622 Antonio Foscarini fu arrestato con l'accusa di aver frequentato in segreto e ripetutamente i ministri di altre potenze straniere sia di giorno che di notte, travestito e non, e di aver loro svelato, in cambio di denaro, i più intimi segreti della Repubblica. Gli incontri sarebbero avvenuti a Ca' Mocenigo lungo il Canal Grande, dimora dell'ambasciatore inglese, attraverso la giovane moglie di lui Anne, contessa di Arundel. Accusato di spionaggio, Foscarini ebbe un rapido processo e fu immediatamente giustiziato: strangolato in carcere, fu appeso per un piede tra le colonne di Piazzetta San Marco. Era il 20 aprile 1622.

Ritenuta coinvolta nel complotto e consigliata di lasciare la città, lady d'Arundel si diresse invece dritta dal doge, Antonio Priuli. La donna si difese con slancio, sostenendo come Foscarini non si recasse nottetempo a palazzo con altre finalità che quelle di fare l'amore con lei. Perlomeno, questa fu la versione che allora prese a circolare fra le calli veneziane. Storicamente però la d'Arundel pretese e ottenne per sé una dichiarazione pubblica di innocenza. E sei mesi più tardi, prima che lasciasse la laguna, anche Foscarini sebbene defunto fu riconosciuto innocente e i suoi falsi accusatori giustiziati. Le autorità della Serenissima ammisero ufficialmente il loro errore, riesumarono il corpo e ne onorarono la memoria con un funerale di Stato, dedicandogli un busto nella chiesa di San Stae. Probabilmente magra, ma pur sempre una consolazione.