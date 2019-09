Antonio Fantin, il campione contro corrente: in una settimana ha vinto sei medaglie

di Francesco Coppola

MESTRE - Alla vigilia dei campionati mondiali era stato inserito in una categoria più impegnativa. Ma lui,, non si è perso d'animo. A nuotare contro corrente è abituato fin da bambino, quando una febbre improvvisa lo ha costretto su una sedia a rotelle. Lo ha fatto anche questa volta. In una settimana ha vinto sei medaglie: due d'oro e quattro d'argento accompagnate da un record del mondo, due europei e tre italiani. Un trionfo che ha permesso all'Italia, per la prima volta, di chiudere la manifestazione al primo posto nel medagliere. Così ieri i suoi amici digli hanno riservato un'accoglienza bellissima al suo rientro a casa dai Campionati mondiali paralimpici svoltisi a Londra. Il velocista azzurro, atterrato con la nazionale al aeroporto Marco Polo di Tessera,