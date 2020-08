© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA Un abito ispirato a Venezia, dedicato alla Regina della Thailandia. A realizzarlo la, che ha creato il capo in occasione della Giornata Thailandese della Mamma, celebrata il 12 agosto con festeggiamenti previsti per tutto il mese.In questa occasione è stato chiesto alla stilista di realizzare un abito dedicato a celebrare la. Durante i festeggiamenti, in Thailandia viene reso omaggio al successo della sua industria tessile. Quest'ultima detiene un ruolo importante nell'economia locale, a partire dal patrimonio di conoscenza delle donne. In particolare la Regina Madre Sirikit ha svolto un ruolo centrale nella creazione di opportunità di carriera e di sviluppo del reddito nell'industria tessile thailandese. Proprio a lei è dedicato l'abito confezionato nella sartoria della stilista. Il capo unisce Venezia e Bangkok, realtà così distanti ma estremamente affini, espresse entrambi dall'artigianalità di eccellenza e dai tessuti pregiati.«Sono profondamente onorata di poter rappresentare in Thailandia, attraverso una mia creazione, la tradizione tessile veneziana. Ho voluto che le sete, tessuto inestimabile per la cultura thailandese, enfatizzassero i colori tenui della laguna all'alba. Le ho elaborate in vortici di rose azzurre e bianche come i cerchi che il vento disegna delicatamente sulla superficie del Canal Grande, la sinuosa arteria del cuore di Venezia che, pulsante di attività e nella circolazione del mare, ha stabilito importanti alleanze commerciali con le spedizioni che partivano dai Fondaci, generando questa straordinaria liaison tra Venezia e l'Oriente, lungo la Via della Seta. Ho voluto ricreare un parallelo stilistico tra Venezia e Bangkok, unendo la bellezza e il sentimento di due popoli e due città accomunate dal loro elemento naturale, l'acqua, tanto che Bangkok è universalmente conosciuta come la Venezia dell'Est», spiega Antonia Sautter.Alla stilista è stato riservato uno spazio espositivo nella Mostra Interattiva allestita al Luxury Mall ICONSIAM di Bangkok. La mostra propone accanto alla stilista il noto fashion designer thailandese Nagara. L'esposizione è un vero e proprio viaggio. I visitatori vengono condotti a Venezia attraverso un tour virtuale all'interno dell'Atelier Antonia Sautter, ripercorrendo inoltre le fasi di lavorazione dell'abito.